NYT: США планируют начать в сентябре подготовку украинских пилотов на своей территории

Вашингтон ранее выступал за то, чтобы обучение проходило в европейских странах

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в сентябре планируют начать на собственной территории подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16, хотя ранее выступали за то, чтобы обучение проходило в европейских странах. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя администрации США.

По информации издания, США примут украинских пилотов, как только их кандидатуры предложит Киев. Пока неизвестно, идет ли речь о летчиках, которые должны были отправиться в европейские страны, или о дополнительной группе.

Ранее представители Пентагона не исключали, что США займутся обучением украинских пилотов на своей территории, однако только в том случае, если возможности по их подготовке в европейских странах будут исчерпаны.

Как отмечает газета, официально о таком решении планируется объявить в ближайшее время.