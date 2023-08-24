Вице-премьер Таиланда назвал БРИКС новым видом сотрудничества между странами

Дон Праматвинай также приветствовал решение о расширении объединения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай назвал БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) новым видом сотрудничества между государствами, при котором уважаются права каждого народа.

"БРИКС представляет собой новый вид сотрудничества, при котором не только признаются, но и уважаются суверенные права каждого народа", - подчеркнул министр в своем выступлении на встрече лидеров объединения с приглашенными представителями африканских стран и кандидатами на вступление в БРИКС.

Он также приветствовал решение о расширении БРИКС. По его словам, это отражает стремление объединения к многосторонности и инклюзивному развитию.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Как заявил президент страны Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Всего формальные заявки на вступление в объединение ранее подали 22 страны.