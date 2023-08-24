Трамп сообщил, что явится в тюрьму в штате Джорджия в 02:30 мск, чтобы сдаться властям

Экс-президент США проходит по делу о вмешательстве в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что отправляется в Джорджию из Нью-Джерси, где явится в тюрьму для ареста по делу о вмешательстве в выборы в 19:30 по времени Восточного побережья США (02:30 мск 25 августа).

"Время ареста - 19:30", - написал он в социальной сети Truth Social.

"Мое интервью посмотрели уже 231 млн человек, это самое популярное видео в соцсетях, в два раза популярнее Суперкубка! Но, пожалуйста, извините меня, мне надо собираться в Атланту, штат Джорджия, где убийства и насильственные преступления достигли невиданных ранее уровней, чтобы меня арестовали из-за радикально левого, жалкого окружного прокурора Фэнни Уиллис, за совершенно нормальный телефонный звонок, а также за то, что у меня хватило смелости выступить против фальсификации итогов выборов!" - добавил Трамп.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.