Защита Трампа выступила против начала судебного процесса в Джорджии 23 октября

Экс-президент США в ближайшее время подаст формальное ходатайство о выделении его дела в отдельное производство

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Защита экс-президента США Дональда Трампа уведомила суд округа Фултон (штат Джорджия), что он не согласен с назначением начала суда на 23 октября. Соответствующий документ размещен в базе суда по округу Фултон.

"Президент Трамп с уважением уведомляет суд, что он возражает против ходатайств обвинения о назначении сроков судебного разбирательства", - говорится в документе.

В обращении защиты Трампа также указано, что экс-президент в ближайшее время подаст формальное ходатайство о выделении его дела в отдельное производство от дела Кеннета Джона Чезбро, который ранее обратился к суду с просьбой ускорить рассмотрение его дела. В связи с обращением Чезбро прокуратура предложила назначить суд на 23 октября 2023 года вместо 4 марта 2024 года, как планировалось ранее.