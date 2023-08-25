В ЕС вступит в силу закон о цифровых услугах, усиливающий контроль над соцсетями

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что приоритетами будут борьба с дезинформацией и защита детей

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), значительно усиливающий контроль над 19 большими платформами, включая TikTok, X (ранее Twitter), Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google, Amazon Store, в пятницу вступает в силу в Евросоюзе. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе "с пророссийской пропагандой".

"DSA приобретает юридическую силу. Настоящий тест начинается сейчас", - заявил Бретон.

По его словам, начиная с 25 августа Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил в рамках нового закона и применять санкции к ним при обнаружении нарушений. "Я и мои сервисы будем тщательно обеспечивать соблюдение DSA и в полной мере использовать наши новые полномочия для расследования и применения санкций к платформам, где это необходимо. Соблюдение DSA - это не наказание, а возможность для платформ повысить свою надежность", - добавил еврокомиссар.

Приоритеты закона

Новый закон заметно усилит контроль над 19 платформами. Это AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X, Wikipedia, YouTube, Zalando.

По словам Бретона, приоритеты нового закона особенно актуальны в преддверии парламентских выборов в Евросоюзе в 2024 году.

При этом он отметил, что "модерация контента не означает цензуру". "В Европе не будет министерства правды. Будет прозрачность: алгоритмические процессы, боты, таргетированная реклама, усиливающая контент", - пояснил еврокомиссар.

По словам Бретона, новый закон призван защитить европейскую демократию. "DSA призван защитить свободу слова от произвольных решений и в то же время защитить наших граждан и демократические страны. Пришло время убедиться, что ни одна онлайн-платформа не ведет себя так, как будто она "слишком велика, чтобы о ней заботиться", - заявил он.

Новые правила

Все 19 компаний должны выполнить полный набор новых обязательств в рамках DSA, которые "направлены на расширение прав и возможностей пользователей в интернете, включая несовершеннолетних, и их защиту", пояснила Еврокомиссия (ЕК). Новые правила требуют от компаний оценки и снижения системных рисков, а также предоставления надежных инструментов модерации контента.

Закон усилит контроль в четырех направлениях. Первое позволит пользователям платформ получить "дополнительные возможности". "Пользователи получат четкую информацию о том, почему им рекомендована определенная информация, и будут иметь право отказаться от систем рекомендаций, основанных на профилировании. Пользователи смогут легко сообщать о незаконном контенте, а платформы должны тщательно обрабатывать такие сообщения, - говорится в заявлении Еврокомиссии. - Рекламные объявления не могут отображаться на основе конфиденциальных данных пользователя (например этнического происхождения, политических взглядов или сексуальной ориентации), платформы должны помечать все объявления и информировать пользователей о том, кто их продвигает".

Второе направление коснется "сильной защиты несовершеннолетних". "Платформам придется перепроектировать свои системы, чтобы обеспечить высокий уровень конфиденциальности и безопасности несовершеннолетних; таргетированная реклама, основанная на профилировании детей, больше не разрешена", - сообщила Еврокомиссия. Оценки рисков, в том числе негативного воздействия на психическое здоровье, должны быть представлены Еврокомиссии через четыре месяца и обнародованы не позднее чем через год.

Кроме того, новый закон обеспечит "более тщательную модерацию контента и меньше дезинформации". "Платформы и поисковые системы должны принять меры для устранения рисков, связанных с распространением незаконного контента в интернете и негативным воздействием на свободу выражения мнений и информации; платформы должны иметь четкие условия и обеспечивать их тщательное и непроизвольное соблюдение; платформы должны иметь механизм, позволяющий пользователям отмечать незаконный контент и оперативно реагировать на уведомления; платформам необходимо проанализировать свои конкретные риски и принять меры по их снижению, например для борьбы с распространением дезинформации и недостоверным использованием их услуг", - рассказала ЕК.

Наконец, новый закон означает "больше прозрачности и подотчетности". "Платформы должны гарантировать, что их оценки рисков и соблюдение всех обязательств в рамках DSA проходят внешний и независимый аудит. Им придется предоставить исследователям доступ к общедоступным данным, в дальнейшем будет создан специальный механизм для проверенных исследователей", - указала ЕК. Платформы также должны публиковать отчеты о прозрачности решений по модерации контента и управлению рисками.

Издержки чрезмерного контроля

По мнению эксперта в сфере информационных технологий и коммуникации, профессора Университета Париж-II Ромена Бадуара, нельзя предугадать, насколько эффективным будет этот закон, но ясно то, что европейские инстанции не смогут контролировать действия крупнейших соцсетей и сайтов так, как им хотелось бы.

Отвечая на вопросы портала 20minutes, он отметил, что "усиление модерации в интернете может фактически поставить под угрозу свободу выражения мнений". "Тем не менее эта угроза прежде всего косвенная: платформы, которые окажутся под большим давлением, будут прибегать к чрезмерной модерации, удаляя контент из-за страха быть оштрафованными", - сказал Бадуар.

Кроме того, одно из амбициозных положений закона заключается в унификации законодательства по регулированию социальных сетей и платформ по обмену файлами во всех странах Евросоюза. "Это будет крайне трудно осуществить на практике, учитывая серьезные различия между странами ЕС. Будут ли платформы везде играть в одну и ту же игру, зная, что условия реализации положений закона не будут везде одинаковыми? Это одно из главных обстоятельств, ослабляющих этот акт", - считает эксперт.

Другой важный вопрос - доступ к данным платформ. Акт предусматривает, что законодатели будут иметь доступ к этим данным для их проверки. "Планируется проведение аудита, но мы не знаем, как это будет происходить и к каким данным будут иметь доступ регулирующие органы. Все это довольно туманно. Риск заключается в том, что социальные сети будут демонстрировать только видимость прозрачности", - полагает Бадуар.

Как считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, DSA - это крайне опасный инструмент, который приведет к установлению цензуры в социальных сетях по всему Европейскому союзу. "Тьерри Бретон и его европейский регламент DSA фактически закрывают на замок социальные сети", - отметил он, добавив, что это приведет к "аудитам и своего рода рейдам против платформ, которые в недостаточной степени подвергают контент цензуре".

Газета France Soir называет DSA европейской попыткой навязать социальным сетям самоцензуру. По мнению авторов издания, закон может нарушить одно из основных положений французского законодательства, согласно которому свобода выражения мнений является правилом, а ее нарушение - исключением, "но в эту пятницу все может радикально измениться".