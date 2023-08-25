Лидер мятежников разрешил армиям Мали и Буркина-Фасо войти в Нигер в случае нападения

Абдурахман Тчиани подписал приказ, позволяющий такие действия

РАБАТ, 25 августа. /ТАСС/. Глава сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани подписал приказ, который разрешает силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны в случае нападения на нее. Об этом сообщает Нигерское агентство печати.

Глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн 24 августа встретился в Ниамее с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. В делегацию от Мали вошли министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп и министр экономики и финансов Альфуссейни Сану. Из Буркина-Фасо приехали министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Оливия Рагнагневенде Руамба и министр-делегат при министре иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом, ответственный за региональное сотрудничество, Карамоко Жан-Мари Траоре.

В конце июля власти Буркина-Фасо и Мали заявили в совместном коммюнике, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Они обещали «принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера».