CNN: Трамп приезжал в тюрьму штата Джорджия для прохождения процедуры ареста

По данным телеканала, бывшего президента США должны были обыскать, сфотографировать, а также взять у него отпечатки пальцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) для того, чтобы сдаться властям и пройти через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляция прибытия бывшего американского лидера ведется в прямом эфире на телеканале CNN.

Кортеж Трампа из 10 автомобилей подъехал к зданию тюрьмы около 19:34 по местному времени (04:34 мск), спустя полчаса после того, как его самолет приземлился в аэропорту Атланты. В тюрьме его должны были обыскать, сфотографировать, а также взять отпечатки пальцев. Ранее представители бывшего американского лидера договорились об освобождении Трампа под залог в $200 тыс.

Позже CNN сообщил, что Трамп покинул тюрьму. Он пробыл в пенитенциарном учреждении порядка 20 минут. Его кортежнаправился в аэропорт Атланты.

Это уже четвертый раз, когда Трампу приходится проходить через процедуру ареста, однако в предыдущих случаях бывшему американскому лидеру не нужно было вносить залог, также суд не назначал запрет, который ограничивал бы использование им соцсетей.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.