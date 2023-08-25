Источник сообщил об отсутствии ясности по дате встречи президентов Турции и России

В канцелярии турецкого лидера отметили, что обсуждение места и даты переговоров продолжается по дипломатическим каналам

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Конкретики по возможной дате встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет. Об этом сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.

"Встреча, как ожидается, может состояться в сентябре, но конкретики пока что нет. Обсуждение места и даты переговоров продолжается по дипломатическим каналам", - сказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщил ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября.

Кроме того, газета Milliyet со ссылкой на источники передала информацию о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, 25 августа отправится с визитом в Киев, а после этого в сентябре посетит Москву для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Издание утверждает, что возможны переговоры в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке. Оно называет это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает турецкая газета.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 августа уточнил, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков заявил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция". Путин отмечал, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты, добавил Песков.