Япония намерена ввести наказание сроком до 10 лет тюрьмы за утечки секретных технологий

Министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити отметила, что предполагается внедрить также систему проверки надежности лиц, имеющих допуск к секретной информации

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено внести в парламент в 2024 году проект пересмотра законодательства, который будет предусматривать наказание сроком до 10 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений, относящихся в том числе к сферам высоких технологий, космоса, ключевой инфраструктуры. Об этом сообщила в интервью интернет-радио Nikkei министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити.

По ее словам, предполагается ввести также систему проверки надежности лиц, имеющих допуск к секретной информации. Она будет распространена как на государственных чиновников, так и на частных лиц.

"Необходимо создать систему проверки в том числе и частных лиц в интересах усиления конкурентоспособности Японии, - сказала министр. - Следует поспешить с этим законопроектом. Он важен для национальной экономики и будет представлен в будущем году на рассмотрение парламента".

Создание системы проверки надежности, по словам министра, потребует также укрепления механизма защиты личных данных. Отсутствие допуска к секретной информации, отметила она, препятствует участию японских исследователей и частных компаний в некоторых проектах за рубежом, связанных с закрытыми сведениями.

В Японии с 2014 года действует законодательство о защите секретов в четырех сферах - обороне, дипломатии, контрразведке и борьбе с терроризмом. Доступ к закрытым сведениям получили на конец 2022 года 132 тыс. человек. Однако из них лишь 3% приходится на представителей частных компаний и частных лиц. Эта система также не распространяется на многие сферы технологий и инфраструктуры.