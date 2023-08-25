25 августа, 05:30
Дело Дональда Трампа

Байден во время ареста Трампа призвал к пожертвованиям на свою избирательную компанию

Mark Makela/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Mark Makela/ Getty Images

Президент США написал в соцсети X, что настал "отличный день" для этого

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден воспользовался арестом бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы призвать к пожертвованиям на предвыборную кампанию.

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"Ни на что не намекаю, [но] думаю, что сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою [избирательную] кампанию", - написал президент в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее телеканал CNN транслировал прибытие бывшего американского лидера Дональда Трампа в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), который сдался властям и прошел через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. До этого представители экс-президента договорились об его освобождении под залог в $200 тыс.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против политика в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет. 

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Байден, ДжоТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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