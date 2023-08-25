Австралия поддержала решение Японии о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

В Канберре считают, что действия Токио соответствуют международным стандартам безопасности

СИДНЕЙ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Австралии поддерживают решение Японии о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" и убеждены, что действия Токио соответствуют международным стандартам безопасности. Соответствующее заявление было распространено австралийским МИД.

"Мы приветствуем прозрачность действий Японии и ее взаимодействие [в вопросе сброса воды] с международным сообществом, в том числе с островными странами Тихого океана. Австралия уверена в решении Японии и приветствует участие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в планировании и управлении процессом сброса воды с АЭС "Фукусима-1", - указано в заявлении ведомства. В австралийском МИД подчеркнули, что правительство страны "полностью доверяет независимым, беспристрастным и научно обоснованным рекомендациям МАГАТЭ".

В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что "австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности согласно с данными МАГАТЭ об отсутствии негативного воздействия на людей или окружающую среду в связи со сбросом воды". "Австралия приветствует обязательство МАГАТЭ обеспечивать постоянный мониторинг во время сброса и сохранить присутствие [экспертов агентства] на атомной электростанции "Фукусима-1", - сообщили в МИД.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой. После этого Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса.