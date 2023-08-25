СМИ: сотрудничество в рамках БРИКС принесет миру больше стабильности

Оно находится на ключевом этапе, сохраняет преемственность, опирается на традиции, стремясь в будущее, обеспечивает мир и спокойствие, пишет агентство Xinhua

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Партнерство стран - участниц БРИКС способно добавить стабильности в международные отношения, обеспечить мир и спокойствие, а также создать более справедливый экономический ландшафт. Об этом пишут китайские СМИ по итогам прошедшего ранее в Йоханнесбурге саммита БРИКС.

"Китай укрепил консенсус для углубления сотрудничества [на площадке] БРИКС, чтобы в мире было больше определенности и стабильности. <...> Сотрудничество БРИКС находится на ключевом этапе, сохраняет преемственность, опирается на традиции, стремясь в будущее, обеспечивает мир и спокойствие. Оно связано как с укреплением гуманитарного взаимодействия, с обменом опытом цивилизаций, так и с обеспечением равноправия, справедливости и представительного управления", - написало агентство Xinhua.

По мнению авторов газеты "Жэньминь жибао", БРИКС выступает в качестве "конструктивной силы, способствующей росту мировой экономики, улучшению глобального управления, демократизации международных отношений".

Относительно включения новых членов в объединение газета Global Times пишет, что "формируется мощная коллективная сила с более представительным голосом БРИКС, что позволит обеспечить более оптимальное глобальное управление".

Согласно China Daily, саммит БРИКС подготовил почву для "новой валютной эпохи". "Поскольку БРИКС приглашает новые страны вступить в объединение, улучшаются перспективы в плане финансовых возможностей и ускоренной дедолларизации", - отмечает издание. Оно подчеркивает, что стремление к формированию более равноправного экономического ландшафта свидетельствует, что страны с формирующейся рыночной экономикой придерживаются общих взглядов.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В завершении саммита стало известно о решении участников БРИКС принять Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Эфиопию в качестве полноправных участников объединения с 1 января 2024 года. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.