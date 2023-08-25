СМИ: расширение БРИКС создаст мощный блок, способный влиять на международную политику

Как пишет газета La Tribune, присоединение к сообществу новых государств - "это вызов для западных стран"

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Принятие решения о расширении БРИКС приведет к созданию сильного объединения, которое сможет оказывать влияние на международную ситуацию, отстаивая интересы развивающихся стран. С такой оценкой выступила французская газета La Tribune.

По ее мнению, "расширение БРИКС - это вызов для западных стран". "Расширение должно состояться в ближайшие месяцы, что приведет к созданию достаточно мощного блока, способного влиять на международную политику и отстаивать интересы развивающихся стран в глобальной экономике", - считает издание.

"Станет ли это историческим переломным моментом, покажет время", - указала газета, назвав принятое решение о расширении "победой Пекина и Москвы".

"Развивающиеся страны теперь знают, что для финансирования своего развития они могут обратиться не к Всемирному банку или Международному валютному фонду, а к другой организации - БРИКС", - подчеркнула La Tribune.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В завершении саммита стало известно о решении участников БРИКС принять Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Эфиопию в качестве полноправных участников объединения с 1 января 2024 года. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.