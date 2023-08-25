Штаб-квартиру ООН в Женеве закрывали по соображениям безопасности

Руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи сообщила, что "этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен"

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве, - Дворец Наций - временно закрыто по соображениям безопасности. Об этом информировала аккредитованных при штаб-квартире журналистов руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

"Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью, - отметила она в электронном послании, направленном представителям прессы. - Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен".

Проблема с безопасностью в штаб-квартире ООН в Женеве устранена, позднее сообщил представитель.

В новость были внесены изменения (09:17 мск) - добавлена информация об устранении проблемы с безопасностью.