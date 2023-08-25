СМИ: саммит БРИКС бесповоротно изменил мир

В ходе саммита около 65 глав государств, в том числе лидеры Глобального Юга, заявили, что "рассматривают БРИКС как экономическую и политическую альтернативу на будущее", пишет газета City Press

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Завершившийся в Южной Африке саммит БРИКС бесповоротно меняет обстановку в мире. К такому выводу приходят южноафриканские СМИ, комментируя прошедший форум.

"Мир уже не будет прежним после состоявшегося в Йоханнесбурге саммита БРИКС, - отмечает радиостанция SABC. - После приема шести новых стран - Аргентины, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана - БРИКС превращается в новый геополитический полюс мира, вокруг которого кристаллизуется новая сила - Глобальный Юг, насчитывающий более 100 государств. С мощной структурой, которую представляют собой БРИКС и его партнеры, придется все больше считаться странам Запада".

Как отмечает новостной портал News 24, коллеги по БРИКС отметили политическое мастерство президента ЮАР Сирила Рамапосы. Так, президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи, упомянул "изящную политику Рамапосы в его усилиях по объединению партнеров для достижения консенсуса, отметив его "удивительное дипломатическое искусство", пишет портал.

Прямое влияние на мировой нефтяной рынок новостной портал Independent Online называет одним из главных последствий расширения БРИКС. "Новые цены на топливо уже не за горами, поскольку в состав стран - членов БРИКС войдут несколько экспортеров нефти. Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ известны как ключевые члены ОПЕК. Аргентина, Египет и Эфиопия станут с 1 января будущего года членами БРИКС, поскольку объединение стремится увеличить геополитическое влияние стран Глобального Юга на мировой арене". По мнению издания, КНР и РФ уже превратили БРИКС в противовес порядку, созданному Западом, а также намерены расширять объединение и в будущем.

Газета City Press отметила, что в ходе саммита около 65 глав государств, в том числе лидеры Глобального Юга, заявили, что "рассматривают БРИКС как экономическую и политическую альтернативу на будущее". Как уточняет издание, в следующем году к БРИКС могут присоединиться такие страны, как Замбия, Камерун, Коморские Острова, Лесото, Демократическая Республика Конго, Малави, Сенегал, Южный Судан. Аналогичное намерение выразили Венесуэла и Куба.

Саммит БРИКС сопровождали призывы увеличить роль стран Глобального Юга в мировой экономике, а также "обеспечить политическую стабильность и провести реформу международных финансовых организаций", отмечает радиостанция Eyewitness News.