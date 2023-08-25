СМИ: африканские страны увидели преимущества в присоединении к БРИКС

Как пишет газета The Cable, это событие в том числе продемонстрирует перемены с точки зрения внешней политики

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Газеты африканских стран по итогам саммита БРИКС выпустили публикации о целесообразности присоединения этих государств к объединению.

"Формируется новый мировой порядок, и Нигерия должна проводить внешнюю политику, которая максимизирует выгоды для ее населения. Присоединение к БРИКС не только продемонстрирует перемены с точки зрения внешней политики, но и станет крайне выгодным для нашей экономики. Нигерия должна вступить в БРИКС как можно скорее", - приводит нигерийская газета TheCable слова политолога Роберта Иката. По его словам, республика не входит ни в один из экономических блоков Запада, таких как G7 и G20, поэтому для нее важно участие в БРИКС для выражения своей позиции.

Аналогичным образом рассуждают в Зимбабве. "Судьба Африки, включая Зимбабве, быстро меняется к лучшему в результате действий БРИКС, - пишет зимбабвийская газета The Herald. - БРИКС представляет собой мощную группу лидирующих экономик развивающихся стран. Зимбабве намерена добиваться вступления в БРИКС с тем, чтобы упрочить свои позиции в экономике и в мировой геополитике".

По данным газеты Gabon Review, Габон также выразил желание присоединиться к БРИКС в преддверии XV саммита объединения в поиске новых международных партнеров для экспорта своих природных ресурсов (нефть, минералы, древесина). "Это [вступление Габона в БРИКС], конечно, произойдет потом, особенно учитывая планы БРИКС по дальнейшему расширению".

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что страны Африки видят в партнерстве БРИКС возможности для экономического развития. Глава Афросоюза и президент Коморских островов Азали Ассумани также отметил, что страны БРИКС могут помочь Африке стать самодостаточной и независимой в области продовольственной безопасности за счет развития сельского хозяйства.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных участников объединения.