СМИ: хакеры украли данные о военном планировании и обороне Польши

Как сообщила Gazeta Wyborcza, атаку провела группа CyberTriad 11 июля

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Польская Военная академия стала жертвой массированной хакерской атаки - с серверов и компьютеров украдены важные данные Вооруженных сил Польши. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

По данным издания, атаку провела группа CyberTriad 11 июля, однако информация об этом появилась только сейчас. В социальных сетях уже опубликована часть украденных данных. Компьютеры в академии были заблокированы хакерами, сейчас большинство из них отключены от сети.

Как сообщает портал Onet, в интернет попали схемы структуры танковой бригады и планы проведения их учений с использованием системы поддержки командования под названием "Жасмин", полное описание маневров, которые совершали военные, а также фамилии польских офицеров от поручика до майора.

Сообщается, что хакеры использовали программу типа wiper, которая позволяет зашифровывать жесткие диски. Чтобы их расшифровать, нужен специальный ключ.