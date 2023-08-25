Глава Афросоюза: включение в БРИКС стран Африки даст толчок к позитивной конкуренции

Африка выступает за мультилатерализм в положительном смысле на благо будущего, отметил глава АС Азали Ассумани

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Страны Африки лишь выиграют от положительной конкуренции, возможности для которой дает им присоединение к БРИКС, это соответствует их стремлению к многостороннему подходу в международных отношениях. Об этом заявил в интервью радио RFI глава Афросоюза (АС) и президент Коморских островов Азали Ассумани.

"Это очень хорошее решение. Африка выступает за мультилатерализм в положительном смысле на благо будущего. Сегодня расширение этого объединения за счет стран Африки и Ближнего Востока представляется хорошей инициативой, которая идет в ключе мультилатерализма", - сказал он.

Глава АС отметил, что БРИКС имеет давнюю и хорошую историю отношений с африканскими странами. Отвечая на вопрос журналиста о том, нет ли в такой ситуации вынужденного выбора между БРИКС и западными странами, Ассумани отметил, что каждая страна должна иметь возможность работать с разными партнерами.

"Действительно, есть люди и страны со своими частными интересами. Что я сказал [президенту России Владимиру] Путину: "Сейчас вы нужны нам". Есть европейцы, есть американцы, и путь к вам необходим для положительной конкуренции. От положительной конкуренции выиграют все. Нельзя брать в заложники какую-то страну и делать вид, будто ты один можешь сотрудничать с этой страной", - пояснил глава АС.

Он указал, что это распространяется и на сотрудничество в сфере безопасности. При этом Ассумани подчеркнул, что "у африканских проблем должно быть африканское решение". "Сейчас в Африке есть французские, немецкие, итальянские военные, а сегодня на место европейцев приходят русские. Какая разница? Будь то русские, европейские или американские солдаты, это те, в ком нуждаются, но мы уже сами будем определять, что нам нужно", - сказал он комментируя слова журналиста о перспективах закрепления на континенте военных советников и ЧВК из России.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных участников объединения.