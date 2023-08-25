СМИ: Греция расторгает договор с РФ на обслуживание ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ"

Как сообщил портал pronews.gr, их вскоре "снимут с вооружения", поскольку находящихся у страны в наличии запчастей и комплектующих хватит "лишь на несколько месяцев" с учетом того, что правительство ранее решило "отказаться от исполнения уже заключенных договоров" на обслуживание

АФИНЫ, 25 августа. /ТАСС/. Греция намерена расторгнуть контракт с РФ на обслуживание российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М1" и "Оса-АКМ", находящихся уже более 20 лет на вооружении греческой армии. Об этом сообщил портал pronews.gr.

Он указывает со ссылкой на "случайно опубликованный в интернете совершенно секретный документ" греческого парламента, что правительство "решило отказаться от контрактов на обслуживание" подобных систем. Это означает, что их вскоре "снимут с вооружения", поскольку находящихся у страны в наличии запчастей и комплектующих хватит "лишь на несколько месяцев" с учетом того, что правительство ранее решило "отказаться от исполнения уже заключенных договоров" на обслуживание. Сумма контрактов на ближайшие годы составляла около €102 млн, уточняет портал. Он также обращает внимание на тот факт, что документ был удален вскоре после "ошибочной публикации".

По мнению обозревателей портала, решение правительства носит "исключительно политический характер". В результате списания этих систем вооружений острова Эгейского моря окажутся уязвимыми против потенциальных угроз со стороны "беспилотников и вертолетов". При этом стоимость ЗРК, которые "выбрасывают на помойку", составляет "более €1 млрд". Обозреватели также обращают внимание на тот факт, что нельзя исключать передачу этих систем, а также ЗРК С-300 ПМУ-1, "в отношении которых контрактов на обслуживание вообще не заключалось", на Украину через третьи страны.