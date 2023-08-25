Минск уведомил страны ОБСЕ о проведении в сентябре военных учений

В первых числах месяца пройдет совместное учение ОДКБ "Боевое братство", сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белоруссия уведомила страны ОБСЕ о проведении в сентябре комплексных учений вооруженных сил республики. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Сентябрь станет насыщенным месяцем боевой подготовки. В первых числах пройдет совместное учение ОДКБ "Боевое братство", а завершится месяц комплексным учением Вооруженных сил Республики Беларусь, о котором ранее были уведомлены государства - участники ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года", - написал на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый странами ОБСЕ, предусматривает ежегодный обмен информацией о личном составе вооруженных сил, основных системах вооружения и техники в зоне применения мер укрепления доверия и безопасности, оборонном планировании и военных бюджетах.