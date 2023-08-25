Бжания заявил о памяти Абхазии о роли России в обретении независимости

Президент республики отметил, что признание ее независимости обеспечило прочный мир

ГОРКИ, 25 августа. /ТАСС/. Народ Абхазии будет помнить и ценить тот вклад, который Россия внесла в обретение страной своей независимости. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрием Медведевым и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Абхазский лидер выразил слова благодарности народу России и лично Медведеву за внесение огромного вклада в развитие абхазской государственности, отметив, что признание независимости республики обеспечило прочный мир.

С тех пор, по его словам, было построено огромное количество школ, детских садов, театров и спортивных сооружений. "Все это благодаря миру и поддержке Российской Федерации, за что мы вам признательны. Народ Абхазии всегда это будет помнить, потому что выше ценности, чем мир, нет", - подчеркнул Бжания.

Вспоминая события прошлого, президент Абхазии отметил, что в период 1993-2008 годов в Гальском районе республики от терактов погибли несколько сотен граждан. "Все это прекратилось, граница укреплена, и у нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом", - сказал президент Абхазии.

"К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, крови. И в конечном итоге благодаря Российской Федерации справедливость восторжествовала. И я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения", - подчеркнул он, добавив, что Абхазия всегда, когда это нужно, будет опорой для всех народов России и для братской Южной Осетии.

Бжания также выразил надежду на то, что стоящие на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, и дружба двух стран станет еще крепче.