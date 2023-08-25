СМИ: Центристская партия Эстонии выступила за вотум недоверия премьер-министру Каллас

Причиной стал скандал с бизнесом ее мужа Арво Халлика в России, сообщил портал ERR

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Фракция Центристской партии в Рийгикогу (парламенте) Эстонии решила начать переговоры с другими партиями по вопросу вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас из-за скандала с бизнесом ее мужа Арво Халлика в РФ. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Члены фракции считают, что этот скандал нанес серьезный ущерб имиджу Эстонии, - приводятся в сообщении слова председателя фракции Танель Кийк. - Глава правительства не вела себя так, как [публично] говорила, и не ответила внятно на вопрос, знала ли она, что компания ее мужа работает в России".

Каллас является одной из самых активных защитников Украины как в Эстонии, так и в Европе. Она постоянно подчеркивала важность введения и соблюдения санкций против РФ.

По словам Кийк, на фоне тех объяснений, которые приводит Каллас, она не имеет морального права продолжать занимать пост премьер-министра.

"Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого. Не вижу причин для отставки", - заявила в четверг Каллас. Она утверждала, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера, прекратила работу на российском направлении уже через месяц после начала событий на Украине, то есть в марте 2022 года. СМИ в этом сомневаются.