На Украине заявили, что страна сама определит сроки проведения выборов

Украинская сторона не будет зависеть в этом вопросе от желания ее партнеров, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Выборы на Украине будут проведены, когда завершатся боевые действия, а не по желанию кого-либо из партнеров Киева. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя высказывания сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма.

"Во время войны проводить выборы - это довольно сложная вещь. <...> Поэтому мы будем действовать по нашей конституции и будем определять, когда нам проводить выборы по нашему законодательству, а не по желанию тех или иных наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы", - сказал секретарь СНБО в интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Данилов пояснил, что государство должно обеспечить голосование "всех без исключения граждан, имеющих на это право", а в нынешних условиях это сделать "очень-очень сложно".

24 августа в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Грэм заявил, что Украина должна провести выборы в срок. По его словам, эти выборы должны быть "свободными и честными", чтобы американский народ увидел, что Украина изменилась.

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в октябре этого года и весной 2024 года соответственно. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил его на 90 дней, что ставит под вопрос проведение выборов в Раду. Зеленский же неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки.