В ООН считают, что конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в регионе

Во всемирной организации призвали мировое сообщество срочно отреагировать на кризис в этой стране

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал мировое сообщество срочно отреагировать на кризис в Судане. В распространенном заявлении он предупредил, что затяжной конфликт в этой стране может привести к гуманитарной катастрофе во всем регионе.

"Международное сообщество должно отреагировать с той срочностью, которой заслуживает этот кризис", - отметил Гриффитс. Конфликт, а также ставшие его следствием голод, болезни и перемещение населения "теперь угрожают охватить всю страну".

"Интенсивные бои, которые с середины апреля опустошили столицу Хартум и город Дарфур, распространились на Кордофан", - продолжил заместитель генсекретаря ООН. В административном центре штата Южный Кордофан Кадугли "запасы продовольствия полностью исчерпаны, поскольку столкновения и блокирование дорог не позволяют работникам гуманитарных организаций добраться до голодающих". В столице Западного Кордофана Эль-Фуле офисы гуманитарных организаций и запасы подверглись разграблению. "Я крайне обеспокоен по поводу безопасности гражданского населения в штате Эль-Гезира, поскольку конфликт приближается к житнице Судана", - заявил Гриффитс.

По его словам, "в некоторых местах уже закончились продукты" и сотни тысяч детей "страдают от серьезного недоедания". Смертельный риск несет распространение заразных болезней. В Судане зарегистрированы случаи кори, малярии, коклюша, лихорадки денге и диареи. Большинство людей не имеют доступа к медицинской помощи. Около 1 млн суданцев бежали в соседние страны. "Затяжной конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе во всем регионе", - констатировал заместитель генсекретаря ООН.

"Всем, кто участвует в этом конфликте, давно пора поставить народ Судана выше погони за властью и ресурсами. Человечность должна победить. Мирным жителям сейчас жизненно необходима помощь", - резюмировал Гриффитс.