Горсовет Львова передал раскольникам участок, на котором ранее снесли храм УПЦ

По данным Союза православных журналистов, на участке планируют строительство кафедрального собора

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Львовский горсовет принял решение передать в постоянное пользование раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) земельный участок, где в апреле снесли Владимирский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

"Львовский горсовет принял решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и о передаче в постоянное пользование приходу ПЦУ участка на проспекте Червоной Калины, где в апреле снесли Владимирский храм УПЦ", - говорится в распространенном сообщении.

По данным союза, на участке планируют строительство кафедрального собора. Там добавили, что решение поддержали 39 депутатов и мэр города Андрей Садовой, шестеро присутствовавших депутатов не голосовали.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, только в Киевской области более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.