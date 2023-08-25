В Южной Корее усилят проверки местных морепродуктов из-за слива воды с АЭС "Фукусима-1"

По данным Yonhap, к концу года число проверок увеличат более чем в два раза

СЕУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея усилят проверки морепродуктов, выращиваемых на местных аквафермах, в связи с начавшимся сбросом в океан очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что к концу 2023 года число проверок будет увеличено более чем в два раза, до 4 тыс. Соответствующие меры направлены на снижение беспокойства потребителей, которые опасаются, что слив воды с АЭС в Японии может повлиять на качество морепродуктов в Южной Корее.

Ранее южнокорейский премьер-министр Хан Док Су заявил, что Республике Корея нет причин серьезно беспокоиться, если правительство Японии осуществит сброс согласно заявленным ранее параметрам.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.