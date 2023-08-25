Эксперт: саммит в Йоханнесбурге сделал БРИКС признанной международной организацией

Почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан отметил, что формат БРИКС показал свою состоятельность

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Саммит лидеров БРИКС в Йоханнесбурге, где была достигнута договоренность о расширении состава объединения, доказал его состоятельность и признание на международной арене. Об этом ТАСС заявил почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

"Это успешный саммит. Страны БРИКС договорились о расширении. Они долго обсуждали это, были разные мнения, но в итоге компромисс был найден. Это достижение, и оно также показывает, что БРИКС в глазах других стран имеет определенный вес, потому что более 20 стран выразили желание присоединиться к нему. После многих лет в публичном поле, очевидно, БРИКС показал свою состоятельность, стал признанной международной организацией", - заявил Унникришнан.

В преддверии саммита западные СМИ, в частности, агентство Bloomberg, писали, что Бразилия и Индия якобы не хотят быстрого расширения БРИКС. В МИД Индии эти сообщения называли спекуляцией, а премьер-министр Нарендра Моди в ходе саммита лично подчеркнул, что Нью-Дели всегда полностью поддерживал инициативу, связанную с увеличением состава БРИКС. По словам Унникришнана, Индия относилась к этому вопросу с настороженностью, желая прояснить критерии для включения в объединение новых членов. "Индия не заинтересована в том, чтобы БРИКС стал антизападной платформой. Для Индии западные страны выступают партнерами в экономическом развитии. Поэтому Индия хотела установить критерии расширения, но она не была против расширения как такового", - пояснил эксперт.

Развивая тему позиционирования БРИКС в отношении Запада, собеседник агентства отметил убежденность его участников в том, что нынешняя система мирового устройства сформирована западными странами, поэтому она отвечает прежде всего их интересам и требует реформ, отражающих изменения последних 40-50 лет. Но при этом большинство членов объединения не заинтересованы в превращении БРИКС в антизападную площадку, уверен эксперт.

Обратившись к теме дедолларизации, он выразил сомнение в том, что "большинство стран БРИКС присоединятся к какой-либо атаке на доллар" и "предпримут шаги, которые будут оценены как враждебные или негативные для Запада". По его словам, если процесс дедолларизации будет иметь место, то станет "продвигаться очень медленно и постепенно, и ведущим механизмом этого процесса будет не БРИКС, а двусторонние договоренности различных стран". Унникришнан подчеркнул, что такие страны, как Бразилия, Индия, ЮАР, и вступающие в объединение Саудовская Аравия и ОАЭ "не заинтересованы в превращении БРИКС в антизападную организацию".