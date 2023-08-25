СМИ: спецслужбы Польши проверяют распространение "болезни легионеров" на предмет диверсии

По данным RMF, агенты спецслужб проверяют водопровод, чтобы исключить преднамеренное заражение воды в Жешуве и окрестностях

ТАСС, 25 августа. Агентство внутренней безопасности Польши проверяет распространение "болезни легионеров" на востоке страны на предмет возможной диверсии. Об этом сообщает радиостанция RMF со ссылкой на источники.

По ее данным, агенты спецслужб, в частности, проверяют водопровод, чтобы исключить преднамеренное заражение воды в Жешуве и окрестностях. Как подчеркивает радиостанция, эти места имеют стратегическое значение в условиях конфликта на Украине, так как расположенный там аэропорт Ясенка - главная база переброски западного вооружения для Киева.

Как стало известно ранее, не менее семи человек умерли от "болезни легионеров" в Польше, еще 76 госпитализированы.

По предварительной информации, источником распространения бактерии Legionella, вызывающей легионеллез, является городская водопроводная система. Дезинфекция подземных коммуникаций города назначена на 28 августа.

Легионеллез ("болезнь легионеров") - острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона (организация американских ветеранов) тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.