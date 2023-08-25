Командующий армией Судана проведет консультации с министрами кабинета в Порт-Судане

По данным Al Hadath, Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует совершить зарубежное турне для проведения переговоров о выходе из кризиса

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан прибыл в город Порт-Судан, где проведет консультации с министрами кабинета, чтобы обсудить пути прекращения военных действий в стране. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, аль-Бурхан, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), собирается проинспектировать воинские части и подразделения в Порт-Судане. Кроме того, у него намечены консультации с "рядом министров, которые переместились в город после начала конфликта", чтобы "обсудить прекращение военных действий в Судане".

Al Hadath также сообщает, что в ближайшее время командующий армией планирует совершить зарубежное турне для проведения переговоров о выходе из кризиса. Какие страны планирует посетить с визитом аль-Бурхан, канал не уточняет.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.