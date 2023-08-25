Правительство Дании хочет запретить сожжение религиозных книг в общественных местах

Министр юстиции Петер Хуммельгорд сообщил, что законопроект сделает уголовным преступлением публичное сожжение Корана, Библии или Торы

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Дании представит законопроект, запрещающий сожжение религиозных писаний в общественных местах. Об этом на пресс-конференции рассказал министр юстиции Петер Хуммельгорд.

"Недавние сожжения Корана усилили угрозы в отношении Дании, - сказал он. - Это наносит ущерб Дании, датским интересам и рискует нанести ущерб безопасности датчан за рубежом и дома. Публичное сожжение религиозных писаний должно быть запрещено. Законопроект сделает уголовным преступлением публичное сожжение Корана, Библии или Торы".

Кабмин предлагает, чтобы нарушение нового закона могло привести к наказанию до двух лет тюремного заключения. При повторных приговорах наказание может ужесточиться.

Новый законопроект предлагает расширить раздел 110e Уголовного кодекса. "Любой, кто публично оскорбляет иностранное государство, иностранное государство, его флаг или другую признанную национальную эмблему или флаг Организации Объединенных Наций или Европейского Совета, наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до двух лет", - говорится в нем в настоящее время.

Представители праворадикальной группы "Датские патриоты" в июле сожгли Коран перед посольствами Египта, Турции и Ирака. МИД Дании в этой связи заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний". Правительство Дании сообщило, что изучит возможность не давать разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании.

Минюст в августе на несколько недель ужесточил пограничный контроль в связи с ухудшившейся ситуацией с безопасностью.