В ТРСК заявили, что совместная встреча с главой Кипра и генсеком ООН не имеет смысла

Эта тема больше не актуальна, отметил специальный советник лидера турок-киприотов Эрсина Татара по международным отношениям и дипломатии Хусеин Ышыксал

НИКОСИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар в настоящее время не видит смысла в проведении трехсторонней встречи с участием президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС специальный советник Татара по международным отношениям и дипломатии, профессор Хусеин Ышыксал.

"Мы не видим смысла в проведении такой встречи, учитывая, что греко-кипрская сторона игнорирует нашу позицию, и недавний инцидент в буферной зоне в местечке Пила это лишний раз продемонстрировал. Эта тема больше не актуальна", - сказал собеседник. При этом он подтвердил, что Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) (кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство мира), планирует в сентябре поездку в Нью-Йорк и готов там отдельно пообщаться с генсеком ООН Гутерришем. "Мы четко заявили, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК, и эта позиция остается неизменной",- добавил он.

27-29 августа с визитом на острове будет находиться помощник генсека ООН Мирослав Енча. Как сообщали ранее местные СМИ, визит Енчи был призван подготовить почву для трехсторонней встречи лидеров греческой и турецкой общин Кипра с Гутерришем в Нью-Йорке.

С инициативой проведения трехсторонней встречи выступил президент Кипра Христодулидис. По его мнению, она могла бы пройти на полях сессии Генсассамблеи ООН в рамках усилий по решению проблемы разделенного острова. Ранее президент Кипра заявил журналистам, что реакция Татара была положительной. Корреспондент ТАСС обратился за комментарием к официальному представителю правительства Республики Кипр, ответ пока не поступил.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.