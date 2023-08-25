В Софии вокруг памятника Советской армии возвели строительную ограду

Действия вокруг монумента можно оценить как самоуправство, заявила один из лидеров коалиции "Левицата!" Мая Манолова

СОФИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Строительная ограда возведена вокруг памятника Советской армии в Софии. Ранее местные власти признали состояние памятника опасным, распорядившись установить ограждение и демонтировать его отдельные элементы.

Как сообщает корреспондент ТАСС, установка ограды прошла в присутствии усиленных нарядов полиции и жандармерии и вызвала возмущение защитников монумента. Ранее они устроили у подножия памятника палаточный городок и обеспечили его круглосуточную охрану.

"Действия вокруг памятника можно оценить как самоуправство. Представители властей не представили никаких документов, разрешающих установку ограды, а мы в свою очередь не имеем из-за этого возможности обжаловать происходящее в суде. А ведь именно суд - наша возможность обжаловать действие властей, помешать правым партиям провести кампанию по выборам в местные органы власти за счет памятника и внести дополнительный раскол в общество", - заявила один из лидеров коалиции "Левицата!" Мая Манолова, отвечая на вопрос ТАСС.

Представители коалиции "Левицата!", партии "Возрождение" и болгарские социалисты заявили, что охрана памятника будет продолжаться, пока сохраняется опасность его разрушения. Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов.

Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии.

В Болгарии начинается кампания по выборам в местные органы власти, которые пройдут в конце октября. Кандидаты будут активно использовать любые возможности, в том числе попытки разрушить памятник, чтобы завоевать голоса избирателей, полагают эксперты.