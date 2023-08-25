Глава Венгрии обсудила в Ватикане усилия, направленные на прекращение конфликта на Украине

Стороны обсудили также гуманитарную ситуацию, сообщила служба печати Святого престола

ВАТИКАН, 25 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане президента Венгрии Каталин Новак. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Новак также встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. "В ходе сердечной встречи <...> обсуждались некоторые темы, представляющие взаимный интерес, такие как семья и христианские ценности", - говорится в заявлении ватиканской пресс-службы.

Там добавили, что стороны обсудили и конфликт на Украине, в частности, гуманитарную ситуацию и "усилия, направленные на прекращение конфликта".

Ранее президент Венгрии побывала в Киеве, где встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она заявляла, что "Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров" об урегулировании украинского конфликта. Новак сообщила, что отправится из Киева в Рим и Ватикан, где встретится с Папой Франциском, которому также "передаст это послание".