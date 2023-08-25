Правящая партия Зимбабве опережает оппозицию на парламентских выборах

Как сообщает зимбабвийская газета New Ziana, Зимбабвийский африканский национальный союз получил 13 мандатов, тогда как оппозиция - восемь

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Правящий Зимбабвийский африканский национальный союз (ЗАНУ-ПФ) опережает оппозиционную "Гражданскую коалицию за перемены" на парламентских выборах, в партии рассчитывают на большинство голосов в пользу действующего президента.

Как сообщает зимбабвийская газета New Ziana, на данный момент определены обладатели 21 из 210 мандатов. ЗАНУ-ПФ получила 13 из них, тогда как оппозиция - восемь. В то же время агентство Reuters приводит данные голосования по регионам, согласно которым правящая партия набрала большинство голосов в 38, а оппозиция - в 32 из 210 округов.

Параллельно продолжается подсчет голосов, отданных избирателями на президентских выборах. Как сообщалось ранее, результаты станут известны в течение пяти дней. По словам главного казначея партии ЗАНУ-ПФ Патрика Чинамасы, партия ожидает, что возглавляющий ее президент Эммерсон Мнангагва наберет 60-65% голосов по итогам голосования, сообщает газета The Herald.

За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, среди которых действующий глава государства Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса. Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее. Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.