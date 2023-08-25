Президент Южной Осетии вручил Дмитрию Медведеву высшую госнаграду - орден "Уацамонга"

Алан Гаглоев выразил благодарность заместителю председателя Совбеза РФ и всему руководству страны за принятое в 2008 году решение

ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил высшей государственной наградой - орденом "Уацамонга" - заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "за выдающиеся заслуги в отражении агрессии Грузии", а также личный вклад в утверждение независимости республики.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией.

"В признание выдающихся заслуг в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также личного вклада в утверждение независимости Республики Южная Осетия наградить орденом "Уацамонга" Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в президентском указе, опубликованном на сайте главы государства.

Как сообщили в пресс-службе президента республики, награду Медведеву Гаглоев вручил в ходе состоявшейся встречи в Москве. Президент выразил благодарность Медведеву и всему руководству Российской Федерации за принятое в 2008 году решение и отметил, что каждый житель Южной Осетии будет благодарен за мир, который обрела республика после признания Россией независимости.

"Ваши исторические решения были встречены всеобщим ликованием, и все мы, каждый житель Южной Осетии будет помнить эти моменты до конца своей жизни. Вы, наверно, и сами ощутили ту искреннюю благодарность народа в ходе вашего визита в Южную Осетию. Вас всегда будут помнить как человека, который поставил точку в многолетней войне, остановил террор в отношении нашего народа и обеспечил мирное будущее нашим детям", - привела слова Гаглоева его пресс-служба. Президент подчеркнул, что признание независимости Южной Осетии открыло перед республикой широкие возможности мирного развития, и пригласил Медведева посетить Южную Осетию в любое удобное для него время.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, соответствующие указы были подписаны Медведевым, который в то время был президентом Российской Федерации.