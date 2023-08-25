На западе Украины раскрыли схему уклонения от армии с участием футболистов "Прикарпатья"

В этих целях спортсменов зачислили в ряды сотрудников военкоматов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Чиновники из администрации города Ивано-Франковска фиктивно зачислили игроков футбольного клуба "Прикарпатье", участвующего в Чемпионате Украины, в ряды сотрудников военкоматов, чтобы освободить их от мобилизации. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"Сотрудники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города. "Неприкасаемыми" стали даже футболисты местного профессионального клуба "Прикарпатье". "Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу и получать от государства денежное и материальное обеспечение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов в рамках следствия провели около 30 обысков в военкоматах и областных военно-врачебных комиссиях. Согласно данным издания "Украинская правда", некоторые футболисты приходились родственниками мэру города Руслану Марцинкиву.

В настоящий момент на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Исключение составляют депутаты, министры, сотрудники дипломатических ведомств, выезжающие из страны по служебной необходимости.

Объявленная на Украине ранее всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.