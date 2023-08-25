МО Литвы сообщило об ограничении обороноспособности из-за Конвенции по кассетным бомбам

Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что Вильнюс планирует выйти из этого соглашения

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Участие Литвы в конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов, ограничивает обороноспособность страны. Об этом заявил журналистам глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Литва является единственным граничащим с Россией государством, которое ратифицировало Конвенцию по кассетным боеприпасам. Мы даже не можем проводить обучение по их нейтрализации, потому что действует запрет иметь их в своем арсенале, - сказал он. - Это ограничивает наши возможности в сфере обороны".

Как отметил министр, Литва намерена выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам. "Предложения подготовлены. Предстоит согласовать их с заинтересованными институтами", - утверждал он.

О возможности выхода из конвенции ранее заявляли советник президента Литвы Фредерикас Янсонас и председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются на площади, равной футбольному полю. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает их использование. К документу к настоящему времени присоединились 111 стран (Вильнюс сделал это в 2011 году), еще 12 подписали его, но пока не ратифицировали.