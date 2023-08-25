Высший суд Исламабада отложил рассмотрение апелляции экс-премьера Имрана Хана

Главный судья высшей судебной инстанции Пакистана Умар Ата Бандиал заявил, что при рассмотрении дела суд допустил "поспешность" и его вердикт имел "процессуальные недостатки"

ИСЛАМАБАД, 25 августа. /ТАСС/. Высший суд Исламабада отложил до 28 августа рассмотрение апелляции бывшего премьер-министра Имрана Хана с требованием об отмене вынесенного ранее приговора, по которому он получил три года тюрьмы по обвинению в мошенничестве.

Как сообщила газета Daily Pakistan, суд Исламабада должен рассмотреть обращение экс-главы правительства по настоянию Верховного суда Пакистана, который 24 августа выразил сомнение в правильности приговора Хану. Главный судья высшей судебной инстанции страны Умар Ата Бандиал заявил, что при рассмотрении дела Высший суд Исламабада допустил "поспешность" и его вердикт имел "процессуальные недостатки".

В петиции Хан настаивал на отмене приговора, утверждая, что столичный суд торопился с вынесением ему обвинения и отказался выслушать свидетелей, подтверждавших его невиновность. Экс-премьер также пожаловался на условия содержания в тюрьме, где отбывает наказание.

Ранее возглавляемая Ханом оппозиционная партия "Движение за справедливость" обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре вынесенного ему приговора в связи с тем, что он был "принят в спешке" и подсудимому было отказано в справедливом судебном разбирательстве.

5 августа Высший суд Исламабада приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Хан был отстранен от поста премьер-министра 10 апреля 2022 года после вынесения ему парламентом вотума недоверия.