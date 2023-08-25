Саиду Мирзиёеву назначили помощником президента Узбекистана

Кроме этого, на должность советника по вопросам экономического развития переназначен Равшан Гулямов, а экс-глава Минэнерго Алишер Султанов стал советником президента по вопросам энергетической безопасности

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Саиду Мирзиёеву помощником главы республики. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

"Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность помощника президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, также помощником президента переназначен Азиз Магрупов.

Кроме этого, на должность советника по вопросам экономического развития переназначен Равшан Гулямов, а экс-глава Минэнерго Алишер Султанов стал советником президента по вопросам энергетической безопасности. Также назначены советники президента по вопросам аграрного развития и межконфессиональных и межнациональных отношений.

Ранее Мирзиёев упразднил должность главы администрации президента Узбекистана, а занимавшего этот пост Сардора Умурзакова назначил советником по особым вопросам.

Вместе с тем, как уточняют местные СМИ, Мирзиёева заняла пост первого помощника президента.