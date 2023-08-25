На Украине спустя более чем год восстановили доступ к реестру арестованных активов

Доступ к этому реестру был закрыт 10 июня 2022 года постановлением украинского правительства по ходатайству СБУ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) восстановило доступ к закрытому в прошлом году реестру арестованных активов, в числе которых есть собственность, принадлежавшая украинским бизнесменам, российским и белорусским резидентам. Об этом сообщил замглавы комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Ярослав Железняк.

"АРМА восстановило публичный доступ к реестру арестованных активов. <...> Наконец, мы увидим, какие активы есть в распоряжении правоохранителей и АРМА", - написал Железняк в Telegram-канале.

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов составляет и публикует на своем сайте единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в связи с уголовными расследованиями. Доступ к этому реестру был закрыт 10 июня 2022 года постановлением украинского правительства по ходатайству Службы безопасности Украины. Тогда сообщалось, что эта мера будет действовать до окончания действия военного положения.

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество. Арестованные российские и белорусские активы передаются в управление АРМА, после решения об их конфискации это имущество подлежит продаже с торгов, доходы поступают государству и используются на военные нужды. Министр кабмина Украины Олег Немчинов сообщил в августе, что власти Украины арестовали и конфисковали российские и белорусские активы почти на $2 млрд.