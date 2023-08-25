Spiegel и ZDF утверждают, что по делу о "Северных потоках" след ведет на Украину

По данным ZDF, достоверных доказательств о том, что подозреваемые из России нет

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Источники, знакомые с ходом расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", утверждают, что следы ведут в одном направлении - на Украину. Об этом пишет телеканал ZDF.

По его информации, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами на "Северных потоках" могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование. Однако, по данным ZDF и Der Spiegel, источники считают следы на Украину особенно убедительными. Достоверных доказательств о том, что подозреваемые из России нет, резюмирует ZDF.

Выводы следователей, имеющиеся на настоящий момент, ясно указывают в сторону Украины.