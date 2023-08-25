25 августа, 11:37,
обновлено 25 августа, 12:13
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Spiegel и ZDF утверждают, что по делу о "Северных потоках" след ведет на Украину

Swedish Coast Guard via AP
Последствия ЧП на газопроводе "Северный поток - 2", 28 сентября 2022 года
© Swedish Coast Guard via AP

По данным ZDF, достоверных доказательств о том, что подозреваемые из России нет

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Источники, знакомые с ходом расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", утверждают, что следы ведут в одном направлении - на Украину. Об этом пишет телеканал ZDF.

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По его информации, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами на "Северных потоках" могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование. Однако, по данным ZDF и Der Spiegel, источники считают следы на Украину особенно убедительными. Достоверных доказательств о том, что подозреваемые из России нет, резюмирует ZDF.

Выводы следователей, имеющиеся на настоящий момент, ясно указывают в сторону Украины. 

Теги:
УкраинаРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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