Глава МО Польши подписал с фирмами США офсетные соглашения на элементы для систем ПРО/ПВО

Общая стоимость контракта составила около $250 млн

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin офсетные соглашения, предусматривающие производство и ремонт элементов для национальной системы ПРО средней дальности Wisla. Церемонию транслировал телеканал TVP.

"Наша цель - получить современное оборудование для польской армии", - сказал министр. Он уточнил, что в соответствии с соглашением польская сторона будет в том числе производить детали для современных радаров и топливо для ракет системы HIMARS.

Министр добавил, что Польша приступила к строительству лаборатории, где будут разрабатываться новейшие ракетные технологии. "Все это необычайно важно для безопасности Польши", - резюмировал Блащак.

Общая стоимость контракта составляет около 1 млрд злотых (примерно $250 млн). В соответствии с соглашением в Польше будет создана производственная и ремонтная база для объектов системы Wisla, состоящей в том числе из радаров LTAMDS и ракет PAC-3 MSE.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО средней дальности Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.