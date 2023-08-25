Лукашенко высоко оценил разработки Белгосуниверситета в области космоса и беспилотников

Президент Белоруссии также подчеркнул особую значимость подобных проектов ввиду конфликта на Украине

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что научные разработки Белорусского госуниверситета (БГУ) в области космоса и беспилотников могут составить конкуренцию Национальной академии наук (НАН).

"И мы эту конкуренцию будем поддерживать", - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю президиума НАН Владимиру Гусакову в ходе посещения БГУ, сообщает президентская пресс-служба.

Президенту, в частности, представили комплекс средств оптического дистанционного зондирования Земли с МКС, рабочие модели и системы учебной лаборатории аэрокосмических измерений, которые используются в учебном процессе при подготовке по специальности "аэрокосмические технологии, космокартография и геодезия".

"Я знал, что вы этим занимаетесь, но не думал, что вышли на такой высокий уровень. На это мы обратим очень серьезное внимание, если в этом будет необходимость, наших промышленников. <...>. Хотя вы уже значимые вещи сделали. Особенно космос, беспилотники. Это будущее, сегодняшний конфликт в Украине показывает, что это будущее".

Глава государства отметил, что недавно встречался со своим добрым другом и бывшим руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. "Он много чего мне рассказал, много еще покажет, - сказал Лукашенко. - Если у вас будет интерес к чему-то, может быть, даже закрытым каким-то вещам, этот человек с удовольствием поделится с нашими специалистами, учеными. Может быть, это вам поможет двигаться в нужном направлении".