Литва вручила Белоруссии ноту по поводу спиленных пограничных столбов

МИД балтийской республики также потребовало разъяснений от Минска по этому инциденту и принятия мер к тому, чтобы подобное не повторялось

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Литва вручила Белоруссии ноту протеста по поводу двух спиленных неизвестными лицами пограничных столбов с видеокамерами. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

"Министерство иностранных дел потребовало разъяснений по этому инциденту и принятия мер к тому, чтобы подобное не повторялось", - говорится в сообщении.

Неизвестные лица 23 августа спилили два пограничных столба с видеокамерами, находившиеся на территории Литвы. По данным Службы охраны государственной границы при МВД балтийской республики, два человека незаконно пересекли границу, спилили столбы и удалились.