Посольство США не будет продлевать срок действия визовых сборов, истекающих 30 сентября

Заявители должны назначить собеседование или подать заявление на получение визы без прохождения собеседования до 30 сентября 2023 года, "чтобы избежать оплаты нового консульского сбора", сообщили в диппредставительстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Посольство США в России не будет продлевать после 30 сентября срок действия консульских сборов, оплаченных до 1 октября 2022 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении веб-ресурса информационной службы по визам в Соединенные Штаты в России.

"Срок действия всех квитанций за машиночитаемые визы (MRV), выданных до 1 октября 2022 года, истекает 30 сентября 2023 года, - говорится в тексте. - Срок действия всех квитанций за машиночитаемые визы, выданных до 1 октября 2022 года, истекает 30 сентября 2023 года. Продления срока действия оплаты не будет".

В информационной службе по визам отметили, что заявители должны назначить собеседование или подать заявление на получение визы без прохождения собеседования до 30 сентября 2023 года, "чтобы избежать оплаты нового консульского сбора". "Пожалуйста, обратите внимание: необязательно, чтобы само собеседование было назначено на дату до 30 сентября 2023 года, но необходимо произвести запись на собеседование в системе до 30 сентября 2023 года, даже если оно запланировано на несколько месяцев вперед", - добавили там.

В сообщении также подчеркивается, что заявителям с оплаченными консульскими сборами до 1 октября 2022 года, не рекомендуется пытаться изменить даты своей записи на собеседование 1 октября 2023 года или после этой даты. "Это приведет к аннулированию как первоначальной записи на собеседование, так и консульского сбора за MRV. Заявителю необходимо будет оплатить новый консульский сбор и подать на новое обращение за визой", - пояснили в информационной службе.