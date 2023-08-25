25 августа, 12:08

В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника в приграничном районе

Квадрокоптер попытался пролететь над позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении квадрокоптера Вооруженных сил Армении, пытавшегося выполнить полет над позициями армии республики.

"25 августа около 13:35 (12:35 мск - прим. ТАСС) принадлежащий Вооруженным силам Армении квадрокоптер совершил попытку пролета над позициями азербайджанской армии, дислоцированными в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат уничтожили огнем из стрелкового оружия. 

Теги:
АзербайджанАрмения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация