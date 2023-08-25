Парламент Гагаузской автономии провалил четвертую попытку утвердить состав Исполкома

Его должна возглавить новый руководитель автономии Евгения Гуцул

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Народное собрание Гагаузии (НСГ) в четвертый раз не смогло утвердить состав Исполнительного комитета, который должна возглавить новый руководитель автономии Евгения Гуцул, передает корреспондент ТАСС.

На заседании, которое прошло на фоне споров и взаимных обвинений, законодатели утвердили только структуру исполкома. Однако и это решение было принято с поправкой, в которой говорится, что до 15 ноября Гуцул сократит штат сотрудников. Персональный состав местного правительства депутаты рассматривать не стали, сняв его с повестки сегодняшнего заседания.

Большинство доводов законодателей, критиковавших предложения Гуцул, сводились к тому, что новый глава Гагаузии предварительно не советуется с депутатами в вопросах кадровой политики. Согласно местным законам, глава автономии вправе распустить нынешний состав НСГ, если депутаты не утвердят исполком до конца сентября.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор". После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно выразили поддержку Гуцул.