Украина с начала года получила около $30 млрд западной финансовой помощи

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что военные расходы украинского бюджета в 2023 году достигнут $48,7 млрд

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украина с начала 2023 года получила почти $30 млрд финансовой помощи от стран Запада. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.

"Благодаря работе с партнерами удалось привлечь в поддержку Украины уже почти $30 млрд", - сказал чиновник. Видеозапись с заседания правительства опубликована в Telegram-канале премьера.

Ранее Шмыгаль сообщал, что военные расходы украинского бюджета в 2023 году достигнут $48,7 млрд.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами. Бывший премьер страны Николай Азаров выразил мнение, что без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.