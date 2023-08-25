В Белоруссии проходит эксперимент по задействованию конной милиции

По словам официального представителя ОВД Лидского райисполкома Юлии Мисуро, решение о продолжении службы примут исходя из обстоятельств

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Эксперимент по задействованию конной милиции проходит в городе Лида Гродненской области Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель ОВД Лидского райисполкома Юлия Мисуро.

"Отдельный конный наряд патрульно-постовой службы Лидского РОВД будет работать на улицах Лиды. Было принято решение о возрождении конной милиции. Так, в теплое время года конная милиция будет патрулировать пешеходную улицу возле нашей местной достопримечательности - Лидского замка, а также территорию у водоемов райцентра. Решение о продолжении службы будет принято исходя из обстоятельств", - приводит ее слова агентство БелТА.

В настоящее время в составе патруля - две лошади и двое специально обученных сотрудников милиции.

В 1991 году в Гродно был сформирован конный взвод милиции, который был единственным формированием такого рода в Белоруссии. Подразделение было расформировано в 2006 году по экономическим причинам.