На Украине заочно предъявили обвинения директору российской компании "224-й летный отряд"

Владимира Михейчика обвиняют в участии в переброске войск РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору российской государственной транспортной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимиру Михейчику по делу о перевозке российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.

"СБУ предъявила обвинения гендиректору авиакомпании РФ. <...> Собрала доказательную базу на Владимира Михейчика - гендиректора российской авиакомпании "224-й летный отряд", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинской спецслужбы.

Обвинение связано с тем, что он якобы участвовал в переброске российских войск. Украинское законодательство предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.