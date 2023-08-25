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Военная операция на Украине

На Украине заочно предъявили обвинения директору российской компании "224-й летный отряд"

Владимира Михейчика обвиняют в участии в переброске войск РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору российской государственной транспортной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимиру Михейчику по делу о перевозке российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.

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"СБУ предъявила обвинения гендиректору авиакомпании РФ. <...> Собрала доказательную базу на Владимира Михейчика - гендиректора российской авиакомпании "224-й летный отряд", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинской спецслужбы.

Обвинение связано с тем, что он якобы участвовал в переброске российских войск. Украинское законодательство предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

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